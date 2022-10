Jonas Hainz è morto sul Monte Magro. L’alpinista 25enne aveva arrampicato la Moulin Rouge in ‘free solo’

(Di domenica 30 ottobre 2022) Era dato per scomparso dalla serata di ieri, oggi è arrivata la conferma:e membro del Soccorso alpino di Brunico,, èin un tragico indicente in montagna mentre saliva verso la cima del, nel gruppo Vedrette di Ries, in Alto Adige. A darne notizia è stato proprio il Soccorso alpino attraverso la propria pagina Facebook: “Purtroppo salutiamo il nostro compagno di soccorso in montagna e amicoieri durante l’esercizio della sua passione al Magerstein Südkante. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Un ultimo recupero di montagna Joni, ci mancherai tu e il tuo modo felice”, si legge nel messaggio dei colleghi. Malgrado la giovane età, ...

