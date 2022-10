Sport in tv oggi sabato 29 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 29 ottobre 2022)292022, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP di Vienna e Basilea, il rugby femminile con la Coppa del Mondo, la ginnastica artistica con i Mondiali, i motori con il GP del Messico della F1, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A e molti altri ancora.IN TV29) 00.45 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program coppie d’artistico – Euro1, EuroPlayer 02.10 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program individuale maschile – Euro1, EuroPlayer 05.30 Rugby femminile, Francia-Italia – Rai 2, SkyArena, Rai Play, Sky Go, ...

Proprio questa sfida sarà visibile, oltre che su DAZN, anche su Sky1 (canale 201) e Sky251. Riportiamo di seguito il programma completo.Come anticipato, le PL2 disono state estese a 90 minuti e i team si sono messi a disposizione della Pirelli per un test di gomme in ottica 2023, così come accaduto già ad Austin. Ferrari e Red ...