Sophie Codegoni deve intervenire | “Non sono innamorata” | Superato ogni limite VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’influencerchiarisce una volta per tutte la sua relazione con il fidanzato Alessandro Basciano.(fone instagram)È sufficiente pronunciare l’ormai celebre acronimo #basciagoni per rievocare immediatamente le immagini del red carpet al Festival del Cinema di Venezia. Proprio in quella prestigiosa location, infatti, Alessandro Basciano ha formulato la sua proposta di matrimonio alla fidanzata. La coppia, conosciutasi al “GF Vip 6?, è uscita mano nella mano dalla casa di Cinecittà, e i due sembrano intenzionati a costruire una famiglia assieme. Belli da mozzare il fiato, i #basciagoni esibiscono sui loro social suggestivi scatti da copertina, ed in ogni foto appaiono più innamorati che mai. Talmente belli da sembrare artefatti, secondo ...

Fortementein.com

Dopo Chiara Ferragni anchesceglie una manicure perfetta per questo mese ed in linea con le ultime tendenze. La bellissimaha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo quando ha iniziato a lavorare nello showroom di Chiara Ferragni. Successivamente è stata scelta come tronista di Uomini e Donne. ...Il ragazzo della Palombelli non è sempre piaciuto al pubblico a casa per alcune dichiarazioni che ha fatto sue Alessandro Basciano ma anche per alcuni atteggiamenti che hanno ... Sophie Codegoni non trova pace: derubata e malata. La situazione si aggrava Va bene così, succede. Avevo visto in lui qualcosa mai visto in nessun altro e mi sono sentita di farlo. L’articolo Gf Vip, Angelica Benevieri racconta i retroscena della fine della sua relazione con ...Il Grande Fratello Vip pescherà un altro inquilino dalla “scuderia” di Maria De Filippi Il rumor è forte: il prossimo ingresso ...