napolipiu.com

Roma - Napoli, pergiusto non dare ilagli azzurri . Roma - Napoli, Cesari spiega perché non c'è ilsu Ndombele . Roma - Napoli, serata difficile per Irrati. E' stata una serata ...Un episodio che per certi versi ha ricordato quello di ieri a Firenze, tra Lautaro Martinez e Terracciano, in cui fu assegnato. C'è però una differenza, come fa notare: in questa ... Marelli: “Rigore Napoli, fallo di mano netto. Vi spiego” Rigore si o rigore no Ci ha pensato l’ex arbitro Marelli a spiegare la dinamica del penalty negato al Napoli nella gara con la Roma. Rui Patricio determinante nella non concessione del tiro dagli und ...La prova dell'arbitro Irrati all'Olimpico analizzata ai raggi X: il parere degli esperti Luca Marelli e Graziano Cesari ...