Inter-Sampdoria 3-0 | Curva Nord si svuota per Vittorio Boiocchi

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) –è finita 3-0, grazie alle reti di De Vrij, Barella e Correa, che hanno portato la squadra di Simone Inzaghi a 24 punti in classifica, in uno stadio di San Siro segnato anche dall’abbandono di gran parte dei tifosi nerazzurri della, dopo la notizia dell’omicidio di, capo storico degli ultrà. Funweek.

... "Penso che tutti i gol di oggi siano arrivati con un gioco" Nicolò Barella, centrocampista dell', ha parlato al termine del match di Serie A contro la. Ecco le sue dichiarazioni ai ...Di seguito il video degli highlights del match : VIDEO HIGHLIGHTS3 - 01 - 0: IL GOL DI STEFAN DE VRIJ(Adnkronos) – Inter-Sampdoria è finita 3-0, grazie alle reti di De Vrij, Barella e Correa, che hanno portato la squadra di Simone Inzaghi a 24 punti in classifica, in uno stadio di San Siro segnato an ...Quarto successo di fila in campionato. San Siro accoglie con un'ovazione uno dei suoi eroi del triplete: Dejan Stankovic, ora sulla panchina doriana LA CRONACA (ANSA) ...