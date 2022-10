Wanda Nara super sensuale in costume | le curve scatenano i fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 28 ottobre 2022)si è mostrata, ancora una volta,sui suoi canali social. Si è presentata con unintero che mette in evidenza le sue forme: fan in delirio per lei. Sono settimane che l’imprenditrice argentina è protagonista assoluta del gossip e dello spettacolo. La sua separazione da Mauro Icardi ed il flirt con il giovane rapper L-Gate sta facendo parlare e discutere tutto il mondo. In tutto questo, l’influencer non si tira indietro nel mostrarsi seducente più che mai sui suoi canali social, dove è la regina indiscussa. fonte foto: InstagramIl nome dil’hanno sentito tutti almeno una volta nella vita. Si tratta di una donna poliedrica, visto che si occupa di tante attività. È modella, influencer, imprenditrice, ...