Assago | parlano i testimoni | “Mezz’ora di terrore | omicida urlava e basta”

...via di miglioramento i feriti nell'aggressione avvenuta ieri nel supermercato Carrefour di... I medici al momentodi condizioni stabili e in miglioramento per tutti, con un po' di cautela ...Nonostante la diretta, buca il fatto di attualità di cui tutti, Tg2 compreso, in attesa ...Galliani che interviene per dare aggiornamenti sui sei accoltellati al centro commerciale di, ...Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è recato questa mattina negli ospedali milanesi in cui sono ricoverati i feriti vittime dell'aggressione, avven ...Vittime Assago, Fontana in visita negli ospedali Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è andato questa mattina negli ...