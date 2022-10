Immagini da Far West sulla A14 | commando assalta un furgone portavalori in Puglia video

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tentata rapina a unall’altezza del km 609,8 sull’A14. Come fa sapere Autostrade per l’Italia, alle ore 7.30 circa, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Canosa in entrambe le direzioni, a causa di una tentata rapina aavvenuta all’altezza del km 609,8. Come riporta foggiatoday.it la modalità di esecuzione dell’agguato sarebbe la solita con la strada bloccata da alcuni mezzi incendiati e posizionati di traverso lungo la carreggiata. Sui social le foto e idella rapina Dopo l’assalto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto tra Cerignola ovest ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa. Per coprire la fuga,A14 i rapinatori hanno infatti dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e ...

