Il governo Meloni incassa la fiducia alla Camera Via libera con 235 sì

La Camera dei deputati ha approvato la mozione di fiducia alpresieduto da Giorgiacon 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Hanno votato 389 deputati su 400. LA DIRETTA DALLA CAMERA "Io non avrò mai timore di parole franche, ...20.50:ok fiducia,domani altro tassello "Ilottiene la fiducia alla Camera. Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l'Esecutivo intende attuare per ...Arriva la norma sblocca-mutui prima casa per gli under 35. Il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l'intenzione ...(Adnkronos) – La Camera ha votato la fiducia al governo Meloni con 235 sì. I no sono stati 154 e gli astenuti 5. “Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiduc ...