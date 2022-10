Come X Factor 2022 si prepara alla prova del fuoco dei Live

Il ruologiudice ad Xha messo nuovamente alla luce le sue capacità (nonostante non ce ne fosse ormai bisogno), e la star di Non è la Rai è pronta per tenere testa agli altri colleghi ...La conduttrice di Xstarebbe occupando abusivamente la casa della moglie dell'ex calciatore ... Il commento di Mario Giordano:scrive Il Giornale , il documento proverebbe sia l'ordinanza si ...Gli ascoltatori della prima radiovisione d'Italia seguiranno dal vivo X Factor e si collegheranno in diretta con la "Suite 102.5".L a nuova edizione ( la 16esima) di X Factor Live sta per partire ( giovedì 27 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW) e promette di essere, non solo una celebrazione di nuovi ritmi e sonorità de ...