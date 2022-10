Nico Pepe con “L’Uccello Azzurro” 3 e 4 novembre al Palamostre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Imperdibile lo spettacolo della” tratto dal testo teatrale del del drammaturgo belga Maurice Maeterlinck che debutterà giovedì 32022 alle ore 20.45 aldi Udine e che sarà replicato il 4.In scena i futuri attori dellacon “” di Maurice Maeterlink con la regia di Claudio de Maglio, a dare vita ala fiaba teatrale che racconta la ricerca della felicità, Il testo è la storia di un viaggio fantastico compiuto da due bambini, per trovare l’uccellinodella felicità, che potrebbe guarire una bimba malata. Li accompagnano personaggi come la Luce, il Pane, il Cane e la Gatta che trama alle loro spalle ...

Il Collettivo L'Amalgama si è formato alla Civica Accademia d'Arte Drammaticadi Udine. Informazioni: https://www.teatrogarage.it/quartierarte - percorsi - spettacolari - in - bassa - val - ...Non poteva mancare un tema che in questi giorni viviamo sulla nostra pelle, quello del conflitto ucraino - russo che ci verrà presentato dall'Accademia d'arte drammatica '' di Udine con lo ...