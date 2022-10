Giorgia Soleri | concorrente a Pechino Express | Scoppia la polemica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022)tra i concorrenti ufficiali della prossima edizione di. Arriverà su Sky e in streaming su Now nel 2023. Si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia. In coppia con la fidanzata di Damiano David dei Maneskin: Federica Fabrizio, influencer e attvista, in arte Federippi. «Andiamo a. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto: “Fake it till you make it” perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora». Le due ragazze ...