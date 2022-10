Draghi lascia Palazzo Chigi ma Cingolani resta al fianco di Meloni come consulente per l’energia L’ex ministro sarà al vertice Ue insieme al suo successore Pichetto Fratin

Molti lo vorrebbero come prossimo presidente della Commissione Ue. A breve scadrà l'incarico di Jens Stoltenberg, attuale segretario generale Nato MarioPalazzo Chigi dopo venti mesi di governo che hanno lasciato il segno in Italia e all'estero, ma non ha ancora pensato al suo futuro lavorativo. Forse, la prima cosa da fare dovrebbe ...Blu anche la camicia, per una monocromia elegante che nonspazio a colori sgargianti. Il ... Ai piedi due paia di calzature differenti: prima dell'incontro con l'ex Presidente Mario, ...Ma Giorgia Meloni non è sola in questa traversata. L’ultima uscita europea di Mario Draghi come Presidente del Consiglio italiano ha lasciato il segno. Nel vertice europeo di Bruxelles si è opposto ...La nuova Premier si proclama coerente, ma è stata molto di più, ha visto uno spazio e l’ha riempito. Ha preparato una successione che i suoi alleati non ...