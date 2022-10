Call of Duty | Modern Warfare II | svelata la lista trofei!

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Scopriamo insieme, in questa breve guida, latrofei completa diofII, il sequel del reboot del 2019 della serie di Activision in arrivo su qualche giorno su PC e consoleofII è il sequel del reboot del 2019 che ha riportato sugli schermi più odierni una delle campagne e dei protagonisti più apprezzati dell’intera storia del franchise di Activision Blizzard (qui la nostra recensione!). Il gioco arriverà il prossimo 28 ottobre 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X S in versione completa, ma per chi ha preordinato il gioco è già disponibile la campagna in giocatore singolo, arrivata sulle piattaforme lo scorso 21 ottobre. Nelle scorse ore la stessa Activision ha ...

Sta facendo un po' discutere il video riguardante la prima missione dell'attesoofModern Warfare II , nuovo capitolo della Serie COD in uscita questa settimana, precisamente il prossimo 28 ottobre. In rete sono circolati nelle ultime ore alcuni video che mostrano ...of: Warzone 2.0 , la prossima iterazione diofbattle royale, uscirà il 16 novembre e presenta una nuova mappa chiamata Al Mazrah , insieme alla nuova modalità DMZ . Intanto la ...Scopriamo insieme la lista trofei completa di Call of Duty: Modern Warfare II, il sequel del reboot del 2019 della serie di Activision.Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Call of Duty Modern Warfare 2 per Xbox, PS4 e PS5 a pochi giorni dall'uscita.. Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per ...