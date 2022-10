Ferito durante una rissa | arrestati due fratelli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due uomini, di nazionalità pakistana, sono statidalla Polizia di Stato per il ferimento di un loro connazionale avvenutouna. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci, angolo piazza Garibaldi, soccorrendo un uomo con una ferita da arma da taglio alla schiena: la vittima ha raccontato loro di essere stata aggredita con un coltello da un suo collega e dal fratello di quest’ultimo. Gli agenti hanno rintracciato i due uomini in via Padre Rocco angolo via Giambattista Manso trovandoli in possesso di un coltello a serramanico, ancora intriso di sangue, con la lama di 11 centimetri.J.A. e H.A. , pakistani di 23 e 30 anni, sono statiper lesioni personali aggravate. Ilè stato ...

