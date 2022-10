Cina | Xi Jinping | Il mondo ha bisogno di noi

Il presidente Xiha ricevuto un inedito e storico terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito comunista cinese (Pcc). Lo ha annunciato lo stesso Xi al termine della prima plenaria del ...incessanti sforzi di riforma e apertura, abbiamo creato due miracoli: rapido sviluppo economico e stabilita' sociale a lungo termine", ha detto Xiin un passaggio del suo primo discorso da riconfermato segretario generale del Partito omunista Cinese. Xi e' il primo leader di Pechino a ricevere un terzo mandato. NO USE AFTER: NOVEMBER 5, ...incessanti sforzi di riforma e apertura, abbiamo creato due miracoli: rapido sviluppo economico e stabilita' sociale a lungo termine', ha detto ...Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato segretario generale del Partito Comunista Cinese per il terzo mandato. L'elezione avvenuta durante la prima sessione plenaria ...