Addio a Ron Masak | lo sceriffo della Signora in giallo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L'attore statunitense si è spento a 86 anni in California, a soli dieci giorni dalla scomparsa di Angela Lansbury, sua storica collega. Nella "in" era lodi Cabot Cove

LOS ANGELES.all'età di 86 anni all'attore statunitenseMasak, il noto caratterista che nei panni dello sceriffo di Cabot Cove Mort Metzger beneficiava dell'abilità di Jessica Fletcher (Angela Lansbury) ...Con la presenza della Regina eterna ancora nell'aria, nonostante l'di poche settimane fa, arriva l'attesissima quinta stagione della serie tv The Crown . E non ... serie fantasy dal film di...Undici giorni fa ci ha lasciato Angela Lansbury, attrice che in Italia era nota soprattutto per il ruolo della scrittrice Jessica Fletcher nella serie La Signora in Giallo (tutt’ora trasmessa da Rete ...È morto Ron Masak: a pochi giorni dalla scomparsa di Angela Lansbury se ne va un altro volto iconico de La signora in giallo ...