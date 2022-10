Kiev | trovate trincee con oltre 100 corpi di civili a Lyman

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Idi 111e 35 militari sono stati trovati in alcunee tombe senza nome a, città dell'Ucraina orientale da poco riconquistata dall'esercito ucraino. Lo riferisce il Dipartimento di Polizia dell'Oblast di...

RaiNews

2022 - 10 - 20 18:23:02trincee con corpi di oltre cento civili a Lyman I corpi di 111 civili e 35 militari sono stati trovati in alcune trincee e tombe senza nome a Lyman, città dell'Ucraina orientale da poco ......videocamere rubate in agosto dagli autovelox lungo le autostrade svedesi e a Stoccolma sono statedentro i droni da ricognizione russi Orlan - 10 lanciati in Ucraina. Gli specialisti di... Kiev: trovate trincee e fosse comuni con oltre 100 corpi di civili a Lyman - Kiev: trovate trincee e fosse comuni con oltre 100 corpi di civili a Lyman - Kiev: trovate trincee e fosse comuni con oltre 100 corpi di civili a Lyman Negli otto mesi successivi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Israele è rimasto neutrale e ha rifiutato di allinearsi agli Stati Uniti e ai suoi alleati del blocco occidentale, ..."Repubblica" ha verificato le parole pronunciate dal leader di FI consultando fonti italiane e ucraine, e incrociandole con evidenze documentali e ...