Draghi al timone e la barca affonda

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il mantra degli ultimi mesi è che il costo dell’energia si è fatto insostenibile, e a gridarlo a gran voce sono sempre più imprese e artigiani oltre a molte famiglie al collasso. Tra questi l’imprenditore agroalimentare Luca Baravalle è da mesi che insiste sul tema, su cui si è espresso anche attraverso il nostro giornale. Risultati ad oggi? «Nessuno, mentre i medici discutono i pazienti muoiono, e il primario è ancora». La politica ha i suoi tempi. «Sciocchezze, guardi la pandemia, su cui poi il vero giudizio lo darà la storia: dalla sera alla mattina blocchi, chiusure, imposizioni. E adesso nulla? Non abbiamo più tempo,è al Governo ormai da quasi due anni e del problema energetico io ne avevo contezza dall’autunno dello scorso anno, pur vivendo a Cuneo e non a Palazzo Chigi. Come avvenne per le misure in periodo pandemico, ...