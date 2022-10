Come e quando fare promozione con le tazze personalizzate

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Per garantire il successo commerciale di un’azienda, una delle mosse più efficaci che si possono mettere in atto è quella di offrire dei gadget personalizzati in omaggio. Per quanto semplice possa essere, infatti, un prodotto promozionale riveste numerose funzioni: per esempio contribuisce a fidelizzare i clienti, ma serve anche a diffondere il logo per farlo giungere a un pubblico ampio, e più in generale promuove la riconoscibilità. A seconda del settore di riferimento, poi, alcuni prodotti si rivelano più efficaci rispetto ad altri. Stiamo parlando, infatti, di articoli evergreen, vale a dire accessori che non passano mai di moda e che vengono usati in tante occasioni. LeUn valido esempio da questo punto di vista può essere individuato nelle, che di certo risultano molto ...