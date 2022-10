(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le innovazioni tecnologiche possono rivoluzionare la, trasformando strade, veicoli e persone per integrarle in un unico ambiente interconnesso. Si apre oggi il Festival delle Scienze di Genova in cuiper l’Italia presenterà al pubblico l’innovativo programma Mercury, che comprende una serie di innovazioni tecnologiche legate alla viabilità autostradale in grado diil paradigma del settore. Il progetto di punta è quello delle Smart Roads, realizzato attraverso la collaborazione con Movyon e Volkswagen Group Italia. Si tratta di un nuovo modo di concepire la, che proietta lenelgrazie ale l’interconnessione tra veicoli e infrastrutture. L’attivazione di queste strade ...

Linkiesta.it

Ed èsempre confermato il 'Ponte per l'Elba': Moby e Toremar collegano Piombino all'isola d'... inoltre, Moby controlla l'Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTMdel ...... una delle città più difficili per le condizioni di traffico coninfinite, ingorghi ...su larga scala basati su veicoli a guida autonoma sono in concorrenza con altri giganti del settore... Come Autostrade mira a cambiare la mobilità del futuro con l’innovazione tecnologica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Prima parcheggia sulla corsia di sorpasso, poi, non contento, si addormenta. La polizia ha rimosso il veicolo con un po' di difficoltà.