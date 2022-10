Caro-bollette | Ghidini Federconsumatori a iNews24 | “Il governo dovrà intervenire con un provvedimento sulle rateizzazioni e sui distacchi”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ai microfoni di, Fabriziodel Dipartimento Energia di, sul. L’ultimo tema rilevato riguarda gli smart worker. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, a causa delchi lavora da casa spende 400 euro in più all’anno. Sempre secondo lo studio però risparmia circa 1.000 euro L'articolo proviene da.it.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Comune di Anacapr i eroga un milione di euro per fronteggiare il. La proposta del Vicesindaco Franco Cerrotta ha ricevuto il voto unanime della Giunta Municipale ed il provvedimento ufficiale è ora pubblicato sul sito del Comune di Anacapri unitamente ...Il cosiddetto " mini - budget " presentato assieme all'ex Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, ovvero un maxi piano per ile ingenti tagli alle tasse senza coperture, ha fatto ... Caro bollette, ecco tutte le misure messe in campo dagli Stati europei Il Comune di Anacapri eroga un milione di euro per fronteggiare il caro bollette. La proposta del Vicesindaco Franco Cerrotta ha ricevuto il voto unanime della Giunta Municipale ed il ...Delegazione in visita all'attività di Fornoli che ha ricevuto un conto nove volte superiore ad un anno fa Aumento dei costi dell’energia: una delegazione della Federazione di Europa Verde Verdi Lucca ...