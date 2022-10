ATP Napoli 2022 | risultati 19 ottobre | doppia vittoria sia per Mackenzie McDonald che per Zhizhen Zhang

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Giornata ricca di incontri per la TennisCup: sul cemento outdoor campano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 divede completarsi oggi il primo turno e disputarsi, in attesa del match di Fognini, sette degli otto ottavi di finale.ATPPrimo turnoFabio Fognini batte Hugo Grenier 6-4 3-6 6-3 Laslo Djere batte Borna Gojo 6-4 7-6batte Marton Fucsovics 6-4 7-6batte Francesco Passaro 6-3 7-5 Ottavi di finale Miomir Kecmanovic batte Corentin Moutet 5-3 ritiroLorenzo Musetti batte Laslo Djere 7-5 6-3 Daniel Elahi Galan Riveros batte Nuno Borges 7-6 6-4batte Sebastian Baez 7-6 ...

Punti da incamerare lunedì 24 ottobre : quelli di(al momento 45). Ranking con il passaggio ai quarti di finale : 2360 punti, 16° posto virtuale.Corentin Moutet si è ritirato sul punteggio di 3 - 5 contro il serbo Miomir Kecmanovic nell'ottavo di finale dell'250 di. Il giocatore francese come contro Nardi, già prima di iniziare non era convinto e contestava la scivolosità del campo. Nel corso del match si è gradualmente innervosito, ribadendo ...TENNIS - Lorenzo Musetti suepra Laslo Djere per 7-5 6-3 e centra così i quarti di finale dell'ATP 250 di Napoli. Il carrarino sfiderà ora il colombiano Galan ...Ottima prestazione di Lorenzo Musetti al torneo di tennis a Napoli: vittoria agli ottavi contro il serbo Djere e pass per i quarti di finale ...