Una giornata particolare per Julian Assange

Tortohelie

risposta che si è rapidamente diffusa su Twitter nel corso delladi ieri e che è stata analizzata per diverse ore, vista la mole di informazioni che Microsoft ha fornito alla CMA. La ...- Professore come è andato il suo "primo giorno a Palazzo Madama" 'È statache non dimenticherò mai, per l'emozione di entrare nel 'tempio della democrazia italiana' e per il senso di ... A Olbia una giornata dedicata alla nautica: coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo economico nel mare Meteo per Mercoledì 19 Ottobre 2022, Elba. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima 16°C, massima 24°C ...La Roma è alle prese con un problema serio nel concretizzare le tante palle gol create La Roma ha vinto 7 partite in campionato, 6 con un solo gol di scarto. Fa eccezione solo Roma-Monza, alla quarta ...