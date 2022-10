Niko Pandetta arrestato – La Tirrito | “Puo’ essere l’inizio di un cambiamento | lo Stato tenga alta la guardia”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Un arresto, cioè la perdita della libertà di unumano, non si festeggia mai; ma certo il segnale che loè presente in maniera concreta, unito aldi un totale cambio rispetto all’influenza sui giovani, deve far sperare in un futuro diverso“. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di Giustizia) dopo l’arresto di, il trapper neomelodico nipote del boss catanese Turi Cappello. Arresto: per lui anche l’accusa di evasione. Fermato con in tasca 12mila euro Il cantante, dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sentenza della Cassazione, che aveva respinto il ricorso dei legali del rapper, rendendo definitiva la condanna a 4 anni per spaccio, si ...

È stato arrestato nelle scorse ore a Milano il cantante neomelodico/trapper per un ordine di carcerazione per spaccio, a seguito della condanna definitiva in Corte di Cassazione a 4 anni di reclusione. Il trapper, infatti, si era sottratto al provvedimento. Due mesi fa, Pandetta era stato protagonista della cronaca locale imperiese per via di un concerto, poi annullato dalla Questura di Imperia, in programma a Cipressa.