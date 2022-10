(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2022 "E' stata un', finisce in una maniera molto soddisfacente, tutti noi hanno la buona coscienza del lavoro fatto,anche per questo, perche ho", le parole diincontrando la stampa a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Oggi l'ultimo Consiglio dei ministri, il premier si congeda da Palazzo Chigi con un colloquio con la stampa: 'In venti mesi ho imparato troppe ......stata un'straordinaria di cui sono straordinariamente contento. Finisce in modo molto soddisfacente . Tutti noi abbiamo la buona coscienza del lavoro fatto". Così il premier Mario..."E' stata un'esperienza straordinaria di cui sono straordinariamente contento. Abbiamo la buona coscienza del lavoro fatto", le parole di ...Mercoledì, 19 ottobre 2022 Home > aiTv > Il saluto di Mario Draghi: esperienza straordinaria, grazie Milano, 19 ott. (askanews) - "È stata una esperienza staordinaria di cui sono straordinariamente co ...