Morgane 2 quando finisce su Rai 1?

(Di martedì 18 ottobre 2022) Scopri- Detective geniale 2 stagione, la serie tv franco-belga in onda in prima serata su Rai 1! Tvserial.it.

Mentre gli inquirenti vanno sulle tracce dell'imputato che ha agitato con l'intento di ucciderla per vendicarsi,è depressa e non riesce a concentrarsi. Sono passate settimane da...non lo vedono arrivare ad un brunch, Anthony, Martha e Bethany capiscono che il loro amico ...spietati sceriffi della città per potersi vendicare TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.20 la serie...Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni terza puntata 18 ottobre: Morgane si risveglia a casa di Karadec, cos'è successo tra loroQuinto e sesto episodio per la serie francese: la protagonista è sentimentalmente imbrigliata, ma non ha tempo di riposare perché si presentano nuove e delicate indagini ...