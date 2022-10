Lazio | Ciro out | tocca a Cancellieri

(Di martedì 18 ottobre 2022) Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi», ci pensasu Instagram a rivitalizzare i laziali distrutti dall'infortunio che lo ha fermato durante la sfida contro l'Udinese. Un mix letale tra campo inguardabile e fatica che ha prodotto un stop che solo domani sarà quantificato ma quasi sicuramente lo toglierà a Sarri fino al prossimo anno vista la lunga pausa per il mondiale. Intanto Immobile, ieri in stampelle e ancora con un dolore forte, incassa l'amore dei tifosi, anche un video emozionale sui social del club, mentre il tecnico incrocia le dita ben sapendo che la dinamica dello stop è già una sentenza. La lesione al flessore della coscia sinistra che il dottor Rodia ha spiegato «un punto dove non si è mai infortunato» c'è sicuramente, da stabilire il grado. Sono giorni particolari perche potrà ...

Commenta per primo Sarri sul banco degli imputati per la gestione diImmobile . Il Corriere dello Sport oggi parla di come l'attaccante sia stato spremuto fisicamente, anche dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. La gamba era l'altra, ma l'infortunio ...... arricchito anche dal record di reti in un singolo campionato di serie A (36) fissato nella stagione 2015/16 con la maglia del Napoli , primato poi eguagliato daImmobile dellanella ...Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi», ci pensa Ciro su Instagram a ...