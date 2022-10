Il Circolo degli Anelli torna per i Mondiali di calcio e passa su Rai 1

(Di martedì 18 ottobre 2022) Alessandra De Stefano - IlManca poco più di un mese all’evento sportivo dell’anno: idiin Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. L’Italia non ci sarà, ma la Rai sarà comunque protagonista trasmettendo tutte le 64 partite e garantendo una programmazione dedicata. A tal proposito, sarà Il– programma rivelazione durante le ultime Olimpiadi – l’appuntamento principale. E’ stata la sorpresa televisiva durante i Giochi di Tokyo e Alessandra De Stefano, nel frattempo promossa alla direzione di Rai Sport, è pronta a riportare in tv il suo, protagonista con Sara Simeoni, Yuri Chechi e la scorpacciata di medaglie d’oro dell’Italia di un’indimenticabile estate 2021. Il ...

RomaToday

...torta realizzata dai pasticceri Reggini dell'Apar - conclude Strati - con la foto di rito... all'interno delPolimeni". premio simpatia della calabria premio / premiazione 2 notizie ......torta realizzata dai pasticceri Reggini dell'Apar' conclude Strati 'con la foto di rito... all'interno delPolimeni'. Che fine ha fatto il Circolo degli artisti Manca poco più di un mese all’evento sportivo dell’anno: i Mondiali di calcio in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. L’Italia non ci sarà, ma la Rai sarà comunque protagonista trasmettendo tut ..."Lo scoppio di una bolla è poco probabile, gli investitori non si facciano prendere dal panico". Parola di Emiel van den Heiligenberg, Head of Asset Alloc ...