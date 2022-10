F1 | nel fine settimana Austin ospita il suo decimo Gp

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022), 18 ott. - (Adnkronos) - Tempo di festeggiamenti per il circuito di: che nel prossimoil suo 10° Gp. Sembrano pochi, ma vista la travagliata storia della F1 negli Usa, e dei suoi circuiti, è un risultato notevole. Se escludiamo Indianapolis, il cui dato è 'falsato' dalle 500 miglia valide per il mondiale corse negli anni '50,è il secondo tracciato statunitense che va in doppia cifra dopo Watkins Glen, presente per 20 volte dal 1961 al 1980. Evento storico anche per quanto riguarda la doppietta statunitense, composta quest'anno dal neonato Miami ed: non succedeva dal 1984 (Detroit e Dallas). Nel 1982 ci furono addirittura 3 gare negli Usa: Long Beach, Detroit, Las Vegas, evento che si verificherà il prossimo anno, con ...