CdS – Juve ad un passo da Kvaratskhelia | cosa è andato storto

(Di martedì 18 ottobre 2022) 2022-10-18 10:26:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:unisce Khvicha Kvarastkhelia e Angel Di Maria? Apparentemente niente, almeno per il momento, eccetto caratteristiche tecniche in comune dovute al ruolo e all’abilità nell’uno contro uno. Opposti a livello anagrafico, essendo divisi da ben 13 anni, e pure su quello del palmares, oltre che delle nazionalità, il georgiano e l’argentino sono stati però due dei colpi di mercato della Serie A dell’estate 2022. Guarda la gallery Stipendi Napoli, tutti gli ingaggi della stagione 2022/2023 Khvicha, la rivelazione della Serie A e della Champions League Tra gli elementi agli antipodi c’è anche il rendimento, dal momento che il numero 77 del Napoli si è imposto fin dalla prima giornata, confermandosi nei mesi successivi, come la rivelazione ...

