Svimez | Povertà | in Italia 1 su 4 a rischio | numeri triplicati nel Mezzogiorno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel 2021 Inil 25,4% (quasi 15 milioni) della popolazione è aed esclusione (Indagine EU SILC) circa un quarto della popolazione a fronte della media Europea che si colloca intorno ad un quinto. Il dato nazionale è sintesi di una quota molto maggiore nel(41,2% pari ad 8,2 milioni di persone) e di una minore nel Centro-Nord (17,4% circa 6,8 milioni). E’ quanto si legge sul sito dello. La diffusione territoriale non è omogenea nemmeno all’interno delin 5 regioni (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna) è aed esclusione circa un terzo della popolazione, in Calabria e Sicilia il dato è poco sopra il 40% in Campania è al 50%. Negli ultimi 15 anni il dato resta sostanzialmente ...