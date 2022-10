Ultime Notizie – Serie A | Spezia-Cremonese 2-2 – Adnkronos com

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Pareggio per 2-2 tranel match valido per la decima giornata diA, disputato allo stadio ‘Picco’ di La. Al vantaggio degli ospiti con Dessers al 2?, replicano Nzola al 19? e Holm al 22?; definitivo 2-2 di Pickel al 52?. In classifica i liguri sono al 14° posto con 9 punti, mentre i lombardi penultimi a quota 4., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione