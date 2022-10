Calciomercato.com

Pari con spettacolo e tante emozioni tra Spezia e: è 2 - 2 al 90', ma le reti potevano essere di più. La squadra di Alvini rimanda ancora il ...2 - 2 grazie ad un bel colpo di testa di...Diretta/ Monza Spezia (risultato finale 2 - 0): terza di fila per i brianzoli PAREGGIA! Lainizia il secondo tempo con Ascacibar in campo al posto di Meite. Ritmi iniziali bassi ma ... Cremonese, Pickel: 'Avremmo potuto vincere, ma le sensazioni rimangono positive' (ANSA) - ROMA, 16 OTT - Gol e spattacolo al Picchi, con Spezia e Cremonese che pareggiano 2-2 ... guidata da Alvini trova il pari definitivo con il gol di testa di Pickel (8' st). (ANSA).Pari alla fine giusto al Picco fra Spezia e Cremonese con quattro gol e tanto divertimento. Lombardi meglio in avvio dei due tempi, Spezia che ha avuto una grande reazione dopo il gol subito da Desser ...