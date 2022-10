WTA Cluj-Napoca 2022 | Jasmine Paolini batte Xiyu Wang e vola in finale Affronterà Blinkova

(Di sabato 15 ottobre 2022) Grandissimo successo pernella semidel WTA 250 di. L’azzurra (n.78 del ranking) sconfigge la cinese(testa di serie n.7) per 7-5 4-6 6-3 in due ore e 28 minuti di gioco e accede all’ultimo atto del torneo che si sta svolgendo sul cemento rumeno. La classe 1996domani la russa Anna, uscita vincitrice quest’oggi dalla sfida contro la connazionale Anastasia Potapova. Dopo un inizio tranquillo,arriva ad avere una palla break nel terzo game, maè attenta e cancella l’occasione di allungo prima di salire sul 2-1. Il set prosegue on serve fino al 3-2, poi l’italiana, alla sua prima palla break, si porta sul 4-2. La cinese non ci ...

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana ha centrato la qualificazione al Transylvania Open, torneo250 in corso sui campi in cemento indoor a- Napoca , in Romania. Paolini ha battuto in ...Nel terzo set si assiste al più classico andamento sulle montagne russe, con Blinkova a fare la voce grossa e Potapova a recuperare. Una situazione che si presenta prima nel secondo - terzo gioco e ...Jasmine Paolini sfiderà Anna Blinkova nella finale del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2022. A che ora e come seguire il match in tv.Wta Cluj-Napoca 2022: Paolini vince al terzo set contro Wang e vola in finale. Paolini piega Wang 7-5 4-6 6-3 approfittando dei problemi fisici di Wang nel terzo set. Affronterà domani in finale Blink ...