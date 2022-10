Medaglia di bronzo per le azzurre ai Mondiali di volley

(Di sabato 15 ottobre 2022) APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – L'Italia si consola col. Messa alle spalle la sconfitta in semifinale col Brasile, lechiudono al terzo posto ifemminili disuperando nella finalina di consolazione gli Usa campioni olimpici in carica per 3-0 (25-20, 25-15, 27-25 i parziali). Per la Nazionale si tratta del primoiridato della sua storia al terzo tentativo: nel 2006 a Osaka la sconfitta con la Serbia, otto anni dopo quella al tie-break col Brasile.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

Terzamondiale per l'Italia: dopo l'oro del 2002, l'argento nel 2018 questo. Le azzurre sono l'unica Nazionale che negli ultimi 8 anni sono sempre riuscite a rimanere fra i primi quattro del ...