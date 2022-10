La Russa? Una vittoria di Sergio Mattarella | un retroscena impensabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ignazio La, neo-presidente del Senato, non aveva preparato l'orazione ciceroniana che ci si aspettava, ma il mazzo di rose bianche per Liliana Segre era lì pronto e fresco dal primo mattino. Sale allo scranno di lei, tra poco la chiamerà «Presidente morale», non che lui sia quello immorale, per carità: Geronimo ha pettinato le penne e sotterrato l'ascia di guerra, non il suo sorriso psichedelico da Sioux delle praterie. Ma tranquilli, non assalterà nessuna carovana, anzi garantirà a ciascun carro la sua libera corsa nel rispetto di tutti. Prima delle parole, il gesto. Quando porge l'omaggio gentile e galante all'antica ragazzina reduce da Auschwitz, alla Signora non è certo sfuggito la trasparente simbologia: come dimenticare che "la Rosa Bianca" fu il nome del gruppo di ragazzi inermi ghigliottinati da Hitler? Chiaro? Chi vuol capire, capisca. E gli altri si ...