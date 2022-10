Espanyol vs Real Valladolid – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022) Senza una vittoria da quattro anni, l’accoglie ilallo Stadio RCDE domenica 16 ottobre, cercando di porre fine ai suoi recenti problemi difensivi. I padroni di casa sono stati costretti a un pareggio per 2-2 con il Cadice lo scorso fine settimana, mentre i visitatori rimpiangeranno le occasioni mancate nel pareggio per 0-0 con ilBetis a 10 uomini. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadrePer i neutrali, l’di Diego Martinez è probabilmente la squadra da tenere d’occhio in LaLiga in questo momento. Con 11 gol ...