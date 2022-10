Atalanta-Sassuolo 2-1 | notte in testa per la Dea

(Di sabato 15 ottobre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Ancora unada capolista. L'di Gian Piero Gasperini vince 2-1 contro ile sale in prima posizione a quota 24 punti, in attesa del Napoli: un successo gestito da grande squadra – il secondo consecutivo tra le mura amiche -, soprattutto nella ripresa. Da evidenziare le prestazioni di Soppy (due assist) e di Lookman, autore del gol decisivo. Prestazione di livello anche da parte dei neroverdi che però non è servita ad evitare il ko, il secondo consecutivo dopo il 2-1 contro l'Inter. Il match ha seguito praticamente il copione della vigilia. L'ha giocato avvolgendo la manovra, gestendo il possesso del pallone e tentando le imbucate simbolo del gioco di Gian Piero Gasperini. Ilha risposto presente, tenendo la linea bassa e cercando di ripartire ...

