Putin | ' Scontro diretto con la Nato sarebbe una catastrofe'

Nel corso di una conferenza stampa ad Astanaha detto che ''unodiretto tra le truppe della Nato e l'esercito russo è un passo molto pericoloso che porterà a una catastrofe globale. ...E' il monito del presidente russo Vladimirha lanciato al termine del vertice euroasiatico di Astana, dove ha anche annunciato di essere pronto a fornire gas russo all'Unione Europea facendolo ...Alla domanda dei giornalisti se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in Ucraina, ha risposto: "Non mi pento, ci muoviamo nel modo giusto" ...Il presidente russo Vladimir Putin tra nuove minacce e aperture al dialogo. Questa volta lo fa da Astana, Kazakistan, dove si trova per la Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della ...