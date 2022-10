Orari qualifiche MotoGP Australia domani 15 ottobre su Sky e TV8

(Di venerdì 14 ottobre 2022), sabato 15, si disputeranno ledel Gran Premio d’della, terzultima prova del Mondiale 2022. A tre gare dal termine, Fabio Quartararo ha un vantaggio di due punti su Francesco Bagnaia e di 20 punti su Aleix Espargaro. Sulla carta, sono ancora in corsa per la vittoria del Mondiale piloti anche l’altro azzurro Enea Bastianini (distante 39 punti dal primo posto) e l’no Jack Miller, con il compagno di squadra di “Pecco” che deve recuperare sul francese della Yamaha 40 punti. Fino alla pausa estiva sembrava che il Mondiale fosse già chiuso, dato che Fabio Quartararo aveva un vantaggio di oltre 90 punti su Bagnaia, il suo avversario diretto alla conquista del titolo. Poi però, in particolare nelle ultime gare disputate, Quartararo ha ...

GP Australia, glisu Sky Sport MotoGp, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in differita ... prove libere 3 MotoGP Ore 1.50: prove libere 3 Moto2 Ore 3.30:Moto3 Ore 4.30: prove ...Si corre sul tracciato di Austin! Venerdì 21/10 Prove Libere 1, ore 18:30 - 19:30 Prove Libere 2, ore 22:00 - 23:00 Sabato 23/10 Prove Libere 3, ore 20:00 - 21:00, ore 23:00 - 00:00 ...Dopo tre anni si torna finalmente anche a Phillip Island per un Gran Premio d'Australia che rischia di essere una tappa fondamentale della corsa al titolo. Una lotta ancora aperta a cinque piloti, che ...Oggi, venerdì 14 ottobre, prende il via il weekend del GP d’Australia, terzultimo round del Motomondiale 2022. Sulla pista di Phillip Island assisteremo a un day-1 importante per definire gli assetti ...