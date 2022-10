F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Giappone 2022

... Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, ma i distacchi sono davvero minimi: basti pensare che, in FP2, sono ben 12 iracchiusi in meno di mezzo secondo. Ecco quindi ledelle due ...... ore 5.35 Risultati delle Qualifiche - Q1 GP della Thailandia 2022 Sabato 15 ottobre, ore 5.10 VEDI ANCHE MotoGP Australia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW MotoGP 2022: classificae ...Michele Montesano Giornata scoppiettante per il futuro del Turismo internazionale. Dopo l’annuncio da parte della FIA in merito alla chiusura del WTCR, la WSC Group ha presentato il TCR ...Michele Montesano Giornata scoppiettante per il futuro del Turismo internazionale. Dopo l’annuncio da parte della FIA in merito alla chiusura del WTCR, la WSC Group ha presentato il TCR ...