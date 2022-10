Ucraina | Putin a Erdogan | “Hub del gas in Turchia per regolare i prezzi”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Incontro ad Astana, in Kazakistan, il presidente russo Vladimired il presidente turco Recep Tayyipper parlare della guerra in. Lo riferiscono i media turchi.ha illustrato all’omologo turco la sua proposta di creare inil più grande hub del gas in Europa. “Idel gas di un hub inpotrebbero essere determinati senza influenze politiche”, ha detto il presidente russo, che poi esprimendo apprezzamento per l’affidabilità dimostrata da Ankara ha aggiunto: “La fornitura energetica russa allaè in linea con le richieste e potrebbe essere aumentata”.ha poi nuovamente accusato l’di aver cercato di far saltare in aria il gasdotto Turkish ...

C'è attesa sulle proposte che il leader turco farà aper cercare una via diplomatica per mettere fine alla guerra inIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha valutato positivamente l'idea di Vladimirdi un hub del gas in Turchia . Lo fa sapere il portavoce del Cremlino Peskov dopo l'incontro ...dall'"... Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 232 - Kiev, attacchi russi a 40 città ucraine nelle ultime 24 ore - Kiev, attacchi russi a 40 città ucraine nelle ultime 24 ore Vladimir Putin giovedì è nella capitale kazaka Astana per partecipare al sesto summit del CICA, forum intergovernativo costituito da circa una trentina di nazioni per lo più appartenenti ad Asia (rela ...Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che la questione di una possibile risoluzione al conflitto in Ucraina non è stata discussa dai presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e R ...