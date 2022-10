Senato | Letta | ' giornata iniziata con Segre meritava di finire in altro modo' **

...dem Enrico: 'Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall'esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al......è stato subito stigmatizzato dai dem come un " comportamento grave " e su Twitter Enricoè ... E ancora: " Il voto di oggi alcertifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati in questo Parlamento garantendo ai cittadini che avremmo lavorato nel loro esclusivo interesse, con disciplina e onore. Questa è la nostra bussola, questo è lo spirit ..."La Casellati ha votato prima di me, io ho votato per mostrare collaborazione al neo Presidente del Senato". Gli altri 16 senatori di Forza Italia non hanno risposto alla chiama ...