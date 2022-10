Halloween Ends | la recensione | David Gordon Green chiude il cerchio della sua trilogia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ladi, il film cheladiiniziata nel 2018 e proseguita nel 2021 conKills. Se ci guardiamo alle spalle e scrutiamo il camminosettima arte, vediamo emergere lungo la via una serie di pietre miliari e simboli, alcuni dei quali talmente forti, evidenti e travolgenti da poter tornare più e più volte, per riproporsi al pubblico con continuità. Uno di questi è sicuramente la maschera di Michael Myers, uno dei mostri più iconici del cinema horror, attivo su grande schermo sin dal 1978, da oltre quarant'anni quindi, e inserito di diritto tra i grandi personaggi simbolo del suo sanguinoso genere d'appartenenza. Un'icona che ha saputo cavalcare i ...

Arriva oggi nelle sale italiane, capitolo conclusivo della nuova trilogia che ha riportato in scena l'eterna lotta tra Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ) e Michael Myers. Durante una recente intervista volta a ...Un'icona che ha saputo cavalcare i decenni per arrivare al film di cui vi parliamo nella recensione diper affrontare uno scontro finale intenso e attesissimo con la Laurie Strode di ...Sono ancora i grandi festival a dettare la legge della distribuzione in questo scorcio di autunno che ancora indossa le vesti dell'estate. (ANSA) ...Jamie Lee Curtis ha ricevuto diversi tributi durante la premiere di Halloween Ends. Ecco le parole dell'attrice.