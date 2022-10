Calciomercatonews.com

... modifiche costituzionali (come l'abolizione dei due mandati presidenziali nel 2018) ed... arrivando al 27 per cento del(619 delegate) . Il Congresso è stato anticipato dalla settima ...Calciomercato Juventus, ormai scaricato dalla squadra ai vertici il giocatore potrebbe liberarsi già in inverno: asta tutta italiana per lui. La situazione riguardante Jordi Alba potrebbe essere già ... Epurazione totale: Agnelli li manda via con lo sconto Calciomercato Juventus, ormai scaricato dalla squadra ai vertici il giocatore potrebbe liberarsi già in inverno: asta tutta italiana per lui.