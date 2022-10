LIVE Napoli-Ajax 2-0 | Champions League calcio in DIRETTA | i partenopei controllano il doppio vantaggio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BARCELLONA-INTER 35? Lobotka ferma Bassey dopo che il nigeriano era stato triplicato. 33? Kvaratskhelia con un tunnel salta secco Sanchez che è costretto a metterlo giù: ammonito. 32? Rimessa dal fondo per iche sta controllando agilmente il risultato senza soffrire il gioco dell’. 31? Ricordiamo che se la partita dovesse finire così ilsarebbe matematicamente qualificato agli ottavi di finale. 29? Incomprensione tra Di Lorenzo e Kim, Taylor ne approfitta e va alla conclusione che termina sull’esterno della rete. 28? Fallo ai danni di Lobotka, ammonito Taylor. 27? Dopo una fase in cui gli olandesi hanno provato a mettere la testa in avanti senza ottenere ...

(4 - 3 - 3) : Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; ...Allo Stadio Maradona, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra Barcellona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,e Ajax si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Ajax 2 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Ore 18.45 1 - Calcio ..LIVE – Il Napoli di Luciano Spalletti riceve l'Ajax allo stadio Maradona dopo il 6-1 dell'andata in Olanda. Per aggiornamenti premi F5 16' Goooooollllll Raddoppio del Napoli!!!! Discesa micidiale di ...«Affronteremo l'Ajax come se fosse una finale. Avremo l'atteggiamento giusto». Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa ha suonato la carica. Al Maradona stasera scenderà in campo un Ajax che vorrà ...