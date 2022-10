Le voci dal Cremlino sulla svolta diplomatica sull’Ucraina firmata da Erdogan | «Proporrà una soluzione a Putin»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mosca continua i bombardamenti su città e infrastrutture critiche ucraine. Kiev non ha intenzione di arrendersi, e prosegue la sua riconquista nei territori dell’est. Vladimirha avvertito che risponderà duramente ad altri «attacchi terroristici», come quello contro il Ponte di Kerch. Volodymyr Zelensky ha definito «impossibile» una pace con il presidente russo. Tuttavia, «mai dire mai». A infondere una leggera speranza è Yuri Ushakov, un consigliere diplomatico del. Domani, 12 ottobre, ad Astana in Kazakistan il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an incontreràal summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). «I turchi propongono una loro mediazione», ha detto Ushakov ai giornalisti e «probabilmente Erdo?an lo farà in modo ufficiale». Se dovessero iniziare i ...

