La Juventus trema | si teme lesione per Di Maria | lunghissimi tempi di recupero

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Continua a piovere sul bagnato in casa. Ieri sera in Israele, i bianconeri sono stati sconfitti per 2-0 dal Maccabi Haifa e al 24? Diè stato costretto a lasciare il campo. Nell’edizione odierna, LaGazzettaDelloSport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del Fideo che, a quanto pare, ha avvertito una sorta di “coltellata” ai flessori della coscia destra. DiIn attesa del comunicato da parte della, per Disiunadi primo grado che dovrebbe tenerlo fuori dal campo per 20-40 giorni. A questo punto, il rientro dell’argentino potrebbe addirittura slittare nel 2023. E la certezza di vederlo al Mondiale rimane un punto interrogativo a tutti gli ...