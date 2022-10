Ospedali | Righini FdI | «La classifica di “Newsweek” certifica il fallimento di Zingaretti e D’Amato»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) «Salvo un’unica eccellenza, la neurochirurgia del S. Andrea, reiteratamente maltrattata da, glidel Lazio, compresi quelli di Roma, sono fuori dalladei migliori nosocomi internazionali stilata dae si piazzano male nella graduatoria nazionale. Purtroppo non è una notizia». Così in un comunicato Giancarloconsigliere regionale del Lazio di FdI.(FdI): «Purtroppo non è una notizia» «Non per i medici, costretti ad un super lavoro continuo per la carenza di personale che non viene assunto. Non per i tecnici che si confrontano ogni giorno con gravi carenze di macchinari e con strumenti tecnicamente obsoleti. Non per i sanitari dei Pronto Soccorso, che oltre a somministrare le prime cure, devono continuare a ...